Weißenhorn

13:25 Uhr

Östlich von Weißenhorn könnten einmal Windräder stehen

Plus Die Stadt Weißenhorn hat eine Analyse erstellen lassen, um geeignete Flächen für Windkraftanlagen zu ermitteln. Viel Raum bleibt dafür allerdings nicht.

Von Herbert Hertramph

Schon der Begriff lässt erahnen, dass es sich um keine leichte Materie handelt: Anfang Februar ist das „Windenergieflächenbedarfsgesetz“ in Kraft getreten. Einfacher ausgedrückt: Länder und Kommunen sollen in ihrem Umfeld Flächen ausfindig machen, die sich für die Erzeugung von Windenergie eignen könnten. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Weißenhorner Stadtrat mit dem Thema befasst. In einem Punkt waren sich die Fraktionen uneins mit dem Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

