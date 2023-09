Weißenhorn

Offener Brief an Herrmann: Weißenhorn fordert Erhalt der Polizeiinspektion

Plus Der Bürgermeister will in einem Brief an den Innenminister Kritik an den Fusionsplänen der Polizei äußern. Einige Stadträte sind damit nicht einverstanden.

Von Jens Noll

Die geplante Fusion der Polizeiinspektion Illertissen mit der Polizeiinspektion Weißenhorn ruft scharfe Kritik in der Fuggerstadt hervor. Knapp vier Wochen nach der Ankündigung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann ( CSU), sich konsequent für die intensivere Zusammenarbeit der beiden Dienststellen und einen Neubau für die Polizei in Illertissen einzusetzen, hat Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt (parteilos) einen offenen Brief aufgesetzt. Mit diesem wollen er und eine Mehrheit des Stadtrats ihr Unverständnis und ihren Unmut über die Entscheidung für die Fusion zum Ausdruck bringen.

Von den Plänen für die Umstrukturierung hatten die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeister aus einem Bericht unserer Zeitung erfahren. Bei einer Sitzung der Fraktionschefs sei der Wunsch aufgekommen, einen offenen Brief zu schreiben, sagte Fendt am Montagabend im Stadtrat. "Wenn die Fusion kommt, dann muss man davon ausgehen, dass dies das Aus für die Polizeiinspektion (PI) Weißenhorn ist." Das werde sich auf die Sicherheit auswirken. Man könne unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie man auf die Entwicklung reagiere, fügte Fendt hinzu. "Ich persönlich glaube, man sollte so ein Schreiben verfassen."

