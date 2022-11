Oldie-Night in Weißenhorn: Endlich wieder Rockmusik in der Fuggerhalle

Plus Die vierte Auflage der Oldie-Night lockt wieder zahlreiche Musikfans in die Weißenhorner Fuggerhalle. Das Programm begeistert auch junge Menschen.

Nach langer Covid-Abstinenz konnte in der Fuggerhalle wieder ordentlich gerockt werden: Am Samstagabend hat die langersehnte vierte Auflage der Oldie-Night rund 750 Besucherinnen und Besucher angelockt. Es war bereits der dritte angesetzte Termin, eigentlich sollte das Event schon 2021 oder im Frühjahr 2022 über die Bühne gehen. Ohne Corona-Auflagen legten die Rockbands dann eben im Herbst zur Weißenhorner Nacht der Nächte los.