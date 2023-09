Oldtimer-Segelflugzeuge heben in Weißenhorn ab

Zum zweiten Mal organisiert Mario Selss ein Treffen für Piloten und ihre fliegenden Raritäten in Weißenhorn. Bei gutem Wetter können Besucher mitfliegen.

Der Flugplatz in Weißenhorn wird in den nächsten Tagen zum Treffpunkt für Freundinnen und Freunde fliegender Raritäten. Oldtimer-Segelflugzeuge aus Süddeutschland und der Schweiz werden dort zu Gast sein und im Idealfall zu zahlreichen Flügen über die Region starten. Anlass ist ein von Mario Selss organisiertes Treffen, das bereits zum neunten Mal stattfindet. 2022 war die Fuggerstadt schon einmal Veranstaltungsort, allerdings konnten wegen des schlechten Wetters nur wenige Flüge absolviert werden. Diesmal hofft der Veranstalter auf besseres Wetter - und die Aussichten sind gut.

Piloten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen im Vorjahr an dem Treffen teil, elf seltene, alte Segelflugzeuge waren vor Ort. "Dank seiner ausgezeichneten Kontakte und seiner Vernetzung in der Szene ist es Mario Selss erneut gelungen, Piloten mit ihren fliegenden Raritäten von weit her in die Fuggerstadt zu bringen", schreibt Peter Dresen, ein Fliegerkamerad von Selss, in seiner Vorankündigung. Der Organisator ist selbst schon 85 Jahre alt. Aus seiner eigenen Flugzeugsammlung sind neben einem Kranich III, dem ersten Flugzeugmodell, das Focke-Wulf nach dem Krieg baute, auch eine österreichische Musger MG 19a Steinadler, eine aus Großbritannien stammende Slingsby T21 und ein Schulgleiter 38 (SG 38) beim Treffen dabei. Am Montag, 4. September, reisen die Teilnehmenden an, das Treffen geht bis Sonntag, 10. September.

Vom Schul- und Übungsmodell bis zum Leistungssegelflugzeug

Aus Norddeutschland ist nach Angaben von Dresen eine Gö-4 angekündigt, die wie die Slingsby ein Schul- und Übungsflugzeug mit nebeneinanderliegenden Sitzen ist. Aus Hessen kommt der von Otto Grau zwischen 1993 und 1998 gebaute Rhönsperber, ein originalgetreuer Nachbau dieses ursprünglich zwischen 1935 und 1938 gebauten Leistungssegelflugzeugs. Die Schweiz ist mit einem 1957 als eines der letzten Exemplare ihrer Reihe gebauten Moswey III vertreten. Mit einer Moswey III wurden Dresen zufolge in den ersten Nachkriegsjahren fast alle Schweizer Rekorde verbessert und international vordere Plätze erzielt. Mit einer Moswey III gelang am 21. April 1948 die erste Überquerung der Alpen von Süd nach Nord von Locarno nach Basel. Siegbert Maurer ließ sich im Tessin auf 1200 Meter schleppen und kämpfte sich in fünf Stunden von Aufwind zu Aufwind über den Gotthard in die Zentralschweiz bis nach Basel vor.

Einen ungewohnten Anblick am Himmel wird die Fauvel AV-36 bieten. Es handelt sich bei dieser Holzkonstruktion um einen Nurflügler des französischen Konstrukteurs Charles Fauvel. Zwei Grunau Baby 2 und ein von Egon Scheibe in den 1950er-Jahren konstruierter L-Spatz runden das Teilnehmerfeld ab.

Ein solches Oldtimertreffen sei eine gute Gelegenheit, den heutigen Segelfliegerinnen und Segelfliegern die Leistungen der Vorgängergenerationen hautnah zu vermitteln, sagt Alois Leutenmaier, der Vorsitzende der Luftsportgruppe Weißenhorn. "Wir freuen uns, dass das diesjährige Treffen wieder bei uns stattfindet." Mario Selss ergänzt, dass das Teilnehmerfeld einen guten Überblick über Leistungen der frühen Konstrukteure biete.

Es sind Flüge im Dreieck Ulm - Augsburg - Memmingen geplant

Wenn das Wetter mitspielt, dann sind nach Angaben des Veranstalters Flüge im Dreieck Ulm – Augsburg – Memmingen möglich. Außerdem stehen wieder einige Vorträge auf dem Programm. Gemütlichen Abende mit Zeit für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch sind ebenfalls fester Bestandteil solcher Treffen.

Der Flugbetrieb wird bei gutem Wetter von Montag, 4. September, bis Samstag, 9. September, stattfinden. Zuschauerinnen und Zuschauer sind an diesen Tagen willkommen. Sofern es der Flugbetrieb zulässt, können in begrenzter Zahl Gäste in einen der doppelsitzigen Oldtimer-Segelflugzeuge einsteigen und damit abheben. (AZ, jsn)