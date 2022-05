Online-Banking gehackt: Weißenhorner verliert über 20.000 Euro

Die Polizei in Weißenhorn berichtet von einem Hackerangriff. Ein Mann hat dadurch eine Menge Geld verloren. IT-Spezialisten helfen bei den Ermittlungen.

Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm hat mehr als 20.000 Euro an einen oder mehrere Betrüger verloren. Der Polizei in Weißenhorn zufolge gelang es jemandem, Zugriff auf das Online-Banking des 45-Jährigen zu bekommen. Dieser nutzte eine Banking-App seines Bankinstituts auf dem Smartphone. Mehrere Überweisungen auf verschiedenste Konten erfolgten, wodurch dem Mann der finanzielle Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt unter Einbindung von Computer-Spezialisten der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Da die Art und Weise der Tatbegehung bislang noch unschlüssig ist, wird unter anderem das Smartphone des Mannes überprüft. (AZ)