Weißenhorn

vor 2 Min.

OP-Besteck der Kreiskliniken wird künftig zentral in Weißenhorn gereinigt

Bislang unterhalten die Krankenhäuser in Weißenhorn und Neu-Ulm noch ihre eigenen Aufbereitungen. Das ändert sich nun.

Lokal In Weißenhorn beginnen die Bauarbeiten für eine neue Einheit, die langfristig hohe Hygienestandards für die Stiftungs- und Donauklinik sicherstellen soll.

Von Jens Noll

Es ist nur das kleinere der beiden vorgesehenen Bauvorhaben zur Erweiterung der Stiftungsklinik in Weißenhorn. Doch für die tägliche Arbeit des Krankenhauses und auch der Donauklinik in Neu-Ulm hat es eine essenzielle Bedeutung. Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Freitag die Bauarbeiten für die neue Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, kurz AEMP, begonnen. Damit reagieren die Kreiskliniken auf immer strenger werdende Vorgaben für Hygienestandards.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen