Open-Air-Kino in Weißenhorn startet mit "Top Gun: Maverick"

Auf der großen Leinwand im Weißenhorner Stadtpark sind von 6. bis 9. August vier Filme zu sehen. Das Rote Kreuz übernimmt wieder die Bewirtung.

Der städtische Kulturbeauftragte Volker Drastik und Filmfans aus Weißenhorn und Umgebung drücken die Daumen: Diesmal soll das Wetter mitspielen, damit es wieder großes Kino unter freiem Himmel im Stadtpark geben kann. Von Samstag, 6. August, bis einschließlich Dienstag, 9. August, steht das Open-Air-Kino in Weißenhorn auf dem Programm. Vier Filme sind an den vier Abenden auf der großen Leinwand zu sehen, Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Open-Air-Kino in Weißenhorn: Karten gibt es nur an der Abendkasse

Zum Auftakt wird am Samstag "Top Gun: Maverick" gezeigt. Nach mehr als 30 Jahren setzt sich Tom Cruise erneut in den Kampfjet. Denn als Legende der Lüfte will er sich seinen Platz am Himmel auch von jungen Nachrückern nicht streitig machen lassen. Am Sonntag steht "The Greatest Showman" auf dem Programm, ein Musical mit Hugh Jackman als legendärem Showmaster P. T. Barnum, der als Mitbegründer des amerikanischen Showbusiness gilt. Das Drama "Wunderschön" flimmert am Montagabend über die Leinwand. In dem Werk von Karoline Herfurth versuchen fünf ganz unterschiedliche Frauen aus dem ständigen Optimierungswahn um ihre eigene Person auszubrechen. Zum Abschluss am Dienstag ist der Abenteuerfilm "Der Wolf und der Löwe" zu sehen. Es geht dabei um ein Mädchen, das ein Wolfs- und ein Löwenjunges in der kanadischen Wildnis rettet. Es entsteht eine einzigartige Freundschaft.

Tickets für die Filme gibt es nur an der Abendkasse, Einlass auf das Gelände ist bereits um 20 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren bietet die Bereitschaft des Roten Kreuzes eine Bewirtung an. Volker Drastik vom städtischen Kulturbüro ist zuversichtlich, dass heuer alles wie geplant ablaufen kann. Im Sommer 2021 wurde die aufwendige Technik im Stadtpark gar nicht erst aufgebaut: Wegen anhaltend schlechten Wetters mit viel Regen und niedrigen Temperaturen sagte die Stadt Weißenhorn das Open-Air-Kino damals ab. (jsn)