Open-Air-Kino in Weißenhorn wird um wenige Tage verschoben

Wegen der schlechten Wetterprognosen werden die Kinovorstellungen im Weißenhorner Stadtpark nicht am Wochenende, sondern am Dienstag, 8. August, beginnen.

Das Weißenhorner Kulturbüro möchte verhindern, dass das Kinovergnügen am Regen scheitert. Wegen der schlechten Wetterprognosen für das kommende Wochenende habe sie sich dazu entschieden, das Open-Air-Kino zu verschieben, teilte Anna-Maria Höß vom Kulturbüro am Donnerstagnachmittag mit.

Die Filmreihenfolge beim Open-Air-Kino in Weißenhorn bleibt unverändert

Eigentlich war geplant, am Samstag, 5. August, den ersten Film zu zeigen. Doch nun geht es mit den Filmvorführungen am Dienstag, 8. August, los, das Programm endet am Freitag, 11. August. Es bleibt dabei, dass die Filme jeweils um 21 Uhr beginnen, der Einlass ist um 20 Uhr. Tickets können ausschließlich an der Abendkasse erworben werden.

Die Filmreihenfolge bleibt auch die gleiche: Am Dienstag steht "Wann wird es endlich so, wie es nie war" auf dem Programm. Am Mittwoch, 9. August, läuft "Super Mario Bros", am Donnerstag, 10. August, "Einfach mal was Schönes" und am Freitag, 11. August, "Avatar 2". (AZ)