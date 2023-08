Open-Air-Kino: Vier Kinofilme sind im Weißenhorner Stadtpark zu sehen

Von 5. bis 8. August steht das Open-Air-Kino im Weißenhorner Stadtpark auf dem Programm. Die Veranstalter hoffen, dass auch das Wetter mitspielt.

Kinovergnügen unter freiem Himmel ist ein Bestandteil des Weißenhorner Unterhaltungsprogramms im August. Die Leinwand steht bereits und die Veranstalter hoffen sehr, dass das Wetter ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Das städtische Kulturbüro ist jedenfalls optimistisch und kündigt "ein unvergessliches Open-Air-Kinoerlebnis unter freiem Himmel mit einer großen Leinwand und stimmungsvoller Atmosphäre" an.

Open-Air-Kino in Weißenhorn: Am letzten Tag ist "Avatar 2" zu sehen

Vier Filme stehen auf dem Programm. "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" mit Devid Striesow wird zum Auftakt am Samstag, 5. August, gezeigt. Um zwei bekannte Helden aus der Welt der Videospiele geht es am Sonntag, 6. August, bei "Super Mario Bros". Die Liebeskomödie "Einfach mal was Schönes" mit Karoline Herfurth flimmert am Montag, 7. August, über die Leinwand und zum Abschluss ist am Dienstag, 8. August, "Avatar 2" zu sehen.

"Film ab" heißt es jeweils um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse für fünf Euro. Die Weißenhorner Bereitschaft des Roten Kreuzes bietet wie in den vergangenen Jahren auch eine Bewirtung an. (jsn)