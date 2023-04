Parkplatzrempler in Weißenhorn: Senior ignoriert Zeugin und flüchtet

Eine Frau beobachtet in Weißenhorn, wie ein Auto angefahren wird. Sie notiert sich das Kennzeichen des Verursachers und informiert den Geschädigten.

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist eine Unfallflucht in Weißenhorn aufgeklärt worden. Eine 33 Jahre alte Frau beobachtete am Donnerstag gegen 14.30 Uhr, wie ein 87 Jahre alter Autofahrer auf einem Kundenparkplatz an der Roggenburger Straße in Weißenhorn beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchierte und beschädigte. Wie die Polizei mitteilt, sprach die Zeugin den Autofahrer an und bat ihn, an der Unfallstelle zu bleiben, um die Sache zu klären.

Der Senior zeigte jedoch kein Interesse und fuhr weg. Die Frau notierte sich das Kennzeichen und wartete auf den Besitzer des beschädigten Autos. Diesem schilderte sie ihre Beobachtungen. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei, die anschließend den Verursacher aufsuchte und die Angelegenheit klären konnte. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2000 Euro. Gegen den Verursacher wurde eine Strafanzeige erstattet. (AZ)