Weißenhorn

13:17 Uhr

Party am Gumpigen in Weißenhorn: Eventagentur darf weitermachen

Die Firma Urbanmotion hat sich auch für die Ausrichtung der Riesenparty am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn in den Jahren 2024 bis 2026 beworben - und bekommt den Zuschlag.

Plus Urbanmotion soll auch in den Jahren 2024 bis 2026 den Gumpigen Donnerstag in der Altstadt ausrichten. Der Stadtrat stimmt der Vergabe mit zwei Anmerkungen zu.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Das vorgelegte Konzept und die bisherigen Erfahrungen haben die Stadtverwaltung und den Stadtrat erneut überzeugt. Auch in den nächsten drei Jahren, 2024 bis 2026, darf die Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg die große Party in der Altstadt von Weißenhorn am Gumpigen Donnerstag veranstalten. Einstimmig sprach sich der Stadtrat am Montagabend mit zwei Ergänzungen dafür aus, die Ausrichtung an das Unternehmen zu vergeben. Seit 2015 organisiert Urbanmotion die Riesenparty. Nach der Corona-Zwangspause kamen heuer wieder schätzungsweise 6000 Faschingsfreundinnen und -freunde zusammen, um ordentlich zu feiern.

Laut Sitzungsvorlage wurde bei einer Nachbesprechung Ende April 2023 von allen Beteiligten - Ausrichter, Polizei, Ordnungsamt und Bauhof der Stadt - festgestellt, dass die Veranstaltung reibungslos und ohne größere Probleme verlaufen sei. Daher empfahl die Verwaltung dem Stadtrat eine weitere Zusammenarbeit mit Urbanmotion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen