Patienten der Stiftungsklinik erhalten Weihnachtspost von Kindern

Die katholische Jugendstelle übergibt dem Weißenhorner Krankenhaus Grußkarten und Briefe von Kindern. Sie sollen Patienten an Heiligabend eine Freude machen.

Diese Post soll die Menschen aufmuntern, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. Bereits zum zweiten Mal kann die Stiftungsklinik in Weißenhorn an Heiligabend ihren Patientinnen und Patienten weihnachtliche Grüße von Kindern aus der Region zukommen lassen. Insgesamt 105 liebevolle und individuell gestaltete Karten und Briefe hat Franca Heftrig, Jugendreferentin der katholischen Jugendstelle Weißenhorn, dafür vorbeigebracht.

Viele Patienten haben an Weihnachten keinen Kontakt zu ihren Angehörigen

Diese werden nach Angaben von Edeltraud Braunwarth den Patientinnen und Patienten am Morgen des 24. Dezember auf das Frühstückstablett gelegt. "In den Kliniken gibt es immer noch Zugangsbeschränkungen und viele Patienten liegen über Weihnachten alleine in der Klinik, ohne Kontakt zu ihren Angehörigen", sagt die Pressesprecherin der Kreisspitalstiftung. Auch sie und ihre Kolleginnen und Kollegen schätzen die Aktion deshalb sehr. "Wir hoffen, unseren Patienten damit den Klinikaufenthalt über die Weihnachtstage zu erleichtern und ihnen eine Freude zu machen", ergänzt Braunwarth. (AZ)