Patientin stiehlt Medikamente aus der Klinik in Weißenhorn

Im Weißenhorner Krankenhaus bedient sich eine Frau nach der Behandlung an einem Notfallkoffer. Mit einer List versucht sie zunächst, einer Strafe zu entgehen.

Nach ihrer Behandlung im Krankenhaus in Weißenhorn hat eine Frau versucht, Medikamente zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich die 27-Jährige am Sonntagnachmittag wegen einer Verletzung in der Klinik verarzten. Nach der Behandlung war die Frau kurzzeitig alleine im Behandlungszimmer. Sie nutzte diese Gelegenheit aus und nahm aus dem dort bereitgestellten Notfallkoffer mehrere Medikamente an sich. Danach verließ sie den Raum und flüchtete aus dem Krankenhaus. Als die Angestellten das Fehlen der Frau und der Medikamente bemerkten, riefen sie die Polizei.

Die Frau hatte die Medikamente noch bei sich, als die Polizei sie findet

Die Beamten trafen die Diebin laut Polizeibericht wenig später in Weißenhorn an und stellten sie zur Rede. Die 27-Jährige konnte den Diebstahl nicht leugnen, da sie die Medikamente noch bei sich hatte. Stattdessen versuchte sie es zunächst mit einer List: Sie gab den Beamten gegenüber falsche Personalien an, um über ihre Identität hinwegzutäuschen. Die Polizisten ließen sich aber nicht täuschen und nahmen ihr die gestohlenen Medikamente ab. Nun wird wegen Diebstahls gegen die Frau ermittelt. (AZ)