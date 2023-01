Peri erwirbt Schalungsbau-Firma aus Rheinland-Pfalz

Das Weißenhorner Unternehmen Peri bezeichnet die Übernahme der Implenia Schalungsbau GmbH als wichtigen Schritt, um seine Marktposition weiter zu stärken.

Das Familienunternehmen Peri aus Weißenhorn hat Zuwachs in Rheinland-Pfalz bekommen: Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 hat die Peri Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG die Implenia Schalungsbau GmbH in Bobenheim-Roxheim übernommen. Das Unternehmen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis werde künftig unter der Firmierung Peri Schalungsbau GmbH als Tochtergesellschaft von Peri Deutschland geführt, teilt der Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen mit.

Alle 46 Beschäftigten der Firma werden von Peri übernommen

Mit dem Kauf werden nach Angaben von Peri alle bisherigen 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft übernommen und die Geschäfte werden in gewohnter Weise unter der neuen Firmierung fortgeführt. Die Implenia Schalungsbau ergänze perfekt das heutige Angebot von Peri Deutschland in den Bereichen Engineering und Sonderschalungsbau und erweitere die angesichts der guten Auftragslage im Segment „Infrastruktur“ und Bereich „Hochbau“ dringend benötigten Kapazitäten, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Stefan Schurwonn, kaufmännischer Leiter von Peri Deutschland, wird mit folgenden Worten zitiert: "Wir haben in der Vergangenheit schon sehr gut zusammengearbeitet und sind froh über die Verstärkung.“ Mit dem Kauf erweitere das Weißenhorner Unternehmen seine Kompetenzen und Kapazitäten im Sonderschalungsbau und in den Bereichen „Infrastruktur“ und „Hochbau“. "Dies ist ein wichtiger Schritt für Peri Deutschland, um unsere Marktposition weiter zu stärken und unsere ambitionierten Wachstumsziele der nächsten Jahre zu erreichen“, sagt der kaufmännische Leiter. (AZ)

