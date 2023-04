Personelle Veränderungen in führenden Positionen bei Peri

Stan Wojcieszczyk hat bei Peri SE die Funktion des Chief Sales Officer übernommen. Thomas Imbacher ist jetzt Geschäftsführer von Peri Deutschland.

Bei Peri in Weißenhorn sind wichtige Stellen im Management neu besetzt worden. Zum 1. April 2023 hat Stan Wojcieszczyk als geschäftsführender Direktor der Peri SE die Funktion des Chief Sales Officer (CSO) übernommen. Thomas Imbacher ist aus der Geschäftsleitung der Peri SE ausgeschieden: Seit 1. April ist er Geschäftsführer von Peri Deutschland.

Über die personellen Veränderungen informiert der Schalungs- und Gerüsthersteller aus Weißenhorn in einer Pressemitteilung. Demnach kam Stan Wojcieszczyk nach einem Ingenieurstudium im Jahr 2002 als Anwendungstechniker zu Peri Kanada. 2005 zog er von Kanada nach Deutschland und arbeitete bis 2009 in der Zentrale in Weißenhorn im Inhouse Consulting. 2010 übernahm er die Leitung der Market Unit Osteuropa.

Carl Heathcote begleitet den Aufbau von "Peri Next"

Wojcieszczyk folgt nun auf Carl Heathcote, der aus persönlichen Gründen bereits zum 1. Januar 2023 aus der Geschäftsleitung der Peri SE ausgeschieden ist. Heathcote begann seine Karriere 1990 als Fachberater bei Peri UK. 1997 übernahm er dort als Geschäftsführer die Leitung, von 2012 an leitete er die Market Unit Nordamerika/Nordeuropa. 2019 wurde er Geschäftsführer Sales & Engineering der Peri-Gruppe. Künftig wird Carl Heathcote der Pressemitteilung zufolge in beratender Funktion den Aufbau des Bereiches "Peri Next" begleiten, in dem Peri seine Zukunftsinitiativen wie beispielsweise den 3-D-Betondruck gebündelt hat.

Stan Wojcieszczyk hat von Carl Heathcote die Funktion des Chief Sales Officer (CSO) bei Peri SE übernommen. Foto: Peri SE

Thomas Imbacher war bis dato als geschäftsführender Direktor verantwortlich für Innovation und Marketing bei Peri. Seine bisherigen Aufgaben werden künftig von den übrigen Ressorts der Gruppengeschäftsführung wahrgenommen. Imbacher begann seine Karriere bei Peri 1987 mit einer Ausbildung zum technischen Zeichner. Nach einem Studium zum Bauingenieur folgten Stationen in der Anwendungstechnik, als Fachberater sowie in der Geschäftsleitung Deutschland. Seit 2012 war er Direktor der damaligen Market Unit Zentraleuropa, bevor er 2019 in die Gruppengeschäftsführung wechselte.

Thomas Imbacher, bis dato als geschäftsführender Direktor verantwortlich für Innovation und Marketing, hat zum 1. April 2023 die Geschäftsführung von Peri Deutschland übernommen. Foto: Peri SE

Nun folgt Imbacher auf den bisherigen Geschäftsführer von Peri Deutschland, Bernhard Überle. Dieser wird nach Angaben des Unternehmens auf eigenen Wunsch neue Aufgaben bei Peri übernehmen. Überle kam 1991 zu Peri, nach einigen Stationen in der Zentrale wurde er 2012 Director Operations der Market Unit Zentraleuropa. 2017 übernahm er die Geschäftsleitung des Vertriebs Deutschland, seit 2020 war er alleiniger Geschäftsführer von Peri Deutschland.

Erfahrene Mitarbeiter übernehmen neue Aufgaben bei Peri

CEO Christian Schwörer wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Ich freue mich, dass wir für die Schlüsselpositionen des CSO und des Geschäftsführers von Peri Deutschland mit Stan Wojcieszczyk und Thomas Imbacher zwei sehr erfahrene Peri-Kollegen gewinnen konnten.“ Dass Carl Heathcote und Bernhard Überle mit ihrer Erfahrung aus jeweils mehr als 30 Jahren Peri weiterhin zur Verfügung stehen werden, sei ebenfalls erfreulich. (AZ)