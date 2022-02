Weißenhorn/Pfaffenhofen

Falsche Polizisten rufen in Weißenhorn und Pfaffenhofen an

Am Montagabend riefen falsche Polizisten in Weißenhorn und Pfaffenhofen an. Die Betroffenen konnten Schlimmeres verhindern.

In Weißenhorn und Pfaffenhofen geben sich bislang Unbekannte als Polizeibeamte aus, das teilt die Polizeiinspektion Weißenhorn mit. Am frühen Montagabend rief eine angebliche Polizeibeamtin bei zwei Personen in Weißenhorn an. Sie behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und eine Frau schwer verletzt worden sei. Danach legte sie auf. Die beiden Betroffenen meldeten den Fall der Polizei Weißenhorn. Anrufe von falschen Polizisten auch in Pfaffenhofen Auch in Pfaffenhofen wurde eine Frau von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Er gab sich als Herr Bachmann aus. Als er die Angerufene aufforderte, ihre Haustüre zu schließen, reagierte diese schnell. Laut Angaben der Polizei erwiderte sie, dass sie keine Auskünfte geben würde und legte auf. Da alle drei Angerufenen schnell und richtig reagierten, kam es zu keinen Schäden. (AZ)

