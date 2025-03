Schockanrufe: Telefonbetrüger fordern Geld und Wertsachen

Zahlreiche Geschädigte haben am vergangenen Freitag, 7. März, in der Gegend von Weißenhorn, sogenannte Schockanrufe erhalten. Das meldet die Polizeiinspektion Weißenhorn. Dabei erfanden die Betrüger am Telefon schlimme Geschichten. Sie behaupteten, ein naher Angehöriger hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und brauche dringend eine hohe Geldsumme für die Kaution oder in der Nähe wär es zu einem Einbruch gekommen.

In beiden Fällen zielten die Täter darauf ab, Bargeld und Wertgegenstände zu erbeuten. Die Angerufenen durchschauten die Betrüger jedoch und es kam zu keiner Übergabe. Die Polizei rät, solche Anrufe am besten direkt zu beenden und auf keinen Fall persönliche Daten preiszugeben. Zudem sei wichtig, diese Betrugsmaschen auch im Bekanntenkreis zu thematisieren, so die Polizeiinspektion Weißenhorn. (AZ)