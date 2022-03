Weißenhorn/Pfaffenhofen/Senden

Schockanrufe: Telefonbetrüger sind in der Region aktiv

Telefonbetrüger wollen in der Region mit Schockanrufen Geld ergaunern.

Am Mittwochmittag gingen in Weißenhorn, Pfaffenhofen und Senden Schockanrufe von Telefonbetrügern ein. So gehen die Täter vor.

Am Mittwochmittag haben mehrere Bürgerinnen und Bürger Telefonanrufe von sogenannten Callcenterbetrügern gemeldet. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei im Dienstbereich der Polizeiinspektion Weißenhorn und der Polizeistation Senden sechs solcher Anrufe zur Anzeige gebracht. Die Masche war durchwegs die gleiche. Zunächst meldete sich eine zumeist weinerliche Stimme und gaukelte den Geschädigten vor, die Tochter, der Sohn oder das Enkelkind zu sein, und dringend Hilfe zu benötigen. Teilweise wurde angegeben, dass der- oder diejenige einen schweren Autounfall gehabt habe. Im zweiten Schritt übernahm in den meisten Fällen eine andere Person das Telefonat und täuschte vor, ein Polizeibeamter zu sein. Anschließend folgten Geldforderungen in Form einer Kaution. Alle Geschädigten durchschauten die Betrugsmasche, sodass die Telefonate seitens der Täter abrupt beendet wurden. Es entstand in keinem Fall ein Vermögensschaden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dietenheim Dietenheimerin durchschaut falschen Polizisten

