Weißenhorn/Pfaffenhofen

vor 32 Min.

So bezuschussen die Kommunen künftig die Musikschule

Auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die nicht in Weißenhorn oder Pfaffenhofen wohnen, nehmen Unterricht an der Musikschule Weißenhorn.

Plus Die Stadt Weißenhorn und der Markt Pfaffenhofen wenden beim Ausgleich des Defizits der gemeinsamen Musikschule einen neuen, faireren Abrechnungsmodus an.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Jeweils einstimmig haben sich der Weißenhorner Stadtrat und der Pfaffenhofer Marktrat in ihren jüngsten Sitzungen dafür ausgesprochen, eine seit 1992 bestehende Vereinbarung in einem wichtigen Punkt zu ändern. Es geht um die Bezuschussung der Musikschule, in der hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus beiden Kommunen, aber auch aus umliegenden Orten unterrichtet werden. Künftig wird beim Ausgleich des Defizits der Einrichtung ein anderer Abrechnungsmodus angewandt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen