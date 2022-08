Unbekannter stiehlt Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin

Eine Frau wird in einem Verbrauchermarkt in Weißenhorn bestohlen. Ein ähnlicher Vorfall hat sich in Pfaffenhofen ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Freitag in einem Verbrauchermarkt an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn das Portemonnaie einer 57-Jährigen gestohlen. Laut Polizeibericht befand sich die Geldbörse in der verschlossenen Handtasche der Frau. Bislang konnte kein Täter ermittelt werden. Auch in Pfaffenhofen kam es am Freitag zu einem ähnlichen Vorfall mit derselben Vorgehensweise des Täters oder der Täterin. Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)