Polizei fasst Betrüger: 76-Jähriger aus Weißenhorn hilft, Falle zu stellen

"Dank einer herausragenden schauspielerischen Leistung" schafft es ein Mann aus einem Teilort von Weißenhorn einem mutmaßlichen Betrüger eine Falle zu stellen.

Mithilfe eines 76-Jährigen aus einem Teilort von Weißenhorn hat die Polizei vergangene Woche einen mutmaßlichen Betrüger festnehmen können. Der 24-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Ermittler mitteilen, wurde der 76-Jährige am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr von einer ihm unbekannten, männlichen Person angerufen. Jener Anrufer gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamter aus und täuschte vor, dass die Tochter des 76-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Haftstrafe der Tochter könne nur durch die Bezahlung einer Kaution abgewendet werden.

Betrüger in Weißenhorn gefasst: 76-Jähriger erkannte die Masche sofort

Der 76-Jährige, der die Betrugsmasche sofort erkannte, erweckte beim Anrufer den Anschein, eine hohe Summe Bargeld zu Hause zu lagern und die geforderte Kaution auch bezahlen zu wollen. Das Ziel des Seniors aber war es, den Anrufer bewusst in ein Gespräch zu verwickeln, um unbemerkt mit seinem Smartphone den Polizeinotruf zu verständigen – was ihm schlussendlich auch gelang.

"Dank einer herausragenden schauspielerischen Leistung", so die Polizei in ihrer Mitteilung, ließ der 76-Jährigen den Anrufer weiterhin im Glauben, dass er allen Forderungen nachkommen wolle. Eine Stunde nach Gesprächsbeginn entsandte dann die nichts ahnende Täterschaft einen 24-jährigen sogenannten "Abholer", der die vereinbarte Geldsumme an der Wohnanschrift des Geschädigten in Empfang nehmen sollte.

In Weißenhorn festgenommener Geldabholer sitzt inzwischen in Haft

Dann schnappte die Falle zu: Im Rahmen der Übergabe gelang Kräften der Neu-Ulmer Kriminalpolizei die Festnahme des Abholers. Der aus dem benachbarten Ausland stammende Mann wurde zwischenzeitlich identifiziert und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde die Untersuchungshaft angeordnete. Im Anschluss kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das zuständige Fachkommissariat der Neu-Ulmer Kripo unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Donau und Bodensee haben Betrüger mit aus deren Sicht erfolgreichsten Maschen im laufenden Jahr bereits einen Beuteschaden von mehr als zwei Millionen Euro angerichtet. Die höchsten Summen erbeuteten die Täter mit dem Phänomen des Schockanrufs. Darauf entfallen fast 1,4 Millionen Euro.

Die Masche der "Schockanrufe": Diese Tipps gibt die Polizei

Bei den sogenannten Schockanrufen setzen die Betrüger darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Die Polizei gibt Ihnen folgende Tipps: