Polizei hält Autofahrer mit 1,5 Promille in Weißenhorn an

Am Sonntagvormittag zogen Beamte der Polizei Weißenhorn einen 43-Jährigen aus dem Verkehr. Er saß betrunken am Steuer.

Die Polizei hat einen 43-jährigen, betrunkenen Autofahrer in Weißenhorn angehalten. Laut Bericht war der Mann am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Daimlerstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Gegen den 43-Jährigen leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und stellten seinen Führerschein sicher. (AZ)