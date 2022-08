Polizei nimmt bei Verkehrskontrolle in Weißenhorn Diebesbande fest

Ein Auto fährt zu schnell, der Fahrer wird von der Polizei kontrolliert. Dabei merken die Beamten: Bei den drei Männern im Auto handelt es sich wohl um eine Diebesbande.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Weißenhorn eine mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Dabei sind die Beamten den drei Männern eher zufällig auf die Schliche gekommen. Im Bereich der Roggenburger Straße kontrollierten sie ein Auto, das mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In dem Wagen saßen drei Männer zwischen 28 und 37 Jahren, im Fahrzeug hatten sie eine große Anzahl verschiedener Werkzeuge dabei. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass das Auto zuvor bereits in Zusammenhang mit einem Diebstahl aufgefallen war.

Ersten Erkenntnissen zufolge stammt zumindest ein Teil des Werkzeugs aus mehreren Diebstählen. Die drei Männer wurden daher vorläufig festgenommen, das Diebesgut wurde sichergestellt. Am Freitag soll das Trio einem Haftrichter vorgeführt werden. Doch damit noch nicht genug: Der 36-jährige Fahrer des Wagens muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er laut Polizei lediglich einen britischen "Lernführerschein" besaß. (AZ)