Weißenhorn

vor 16 Min.

Polizei rät nach Brand in Weißenhorn zur Vorsicht beim Umgang mit Kerzen

Plus Die Polizei hat Erkenntnisse über die Ursache des Brandes in einem Wohnhaus in Weißenhorn. Das Präsidium spricht in dem Zusammenhang eine Warnung aus.

Von Jens Noll

Mangelnde Vorsicht im Umgang mit Kerzen und offenem Feuer hat wohl zu dem Brand in einem Wohnhaus in Weißenhorn geführt, den die Feuerwehr am frühen Mittwochabend mit einem massiven Löschangriff bekämpft hatte. Wie berichtet, zog sich die Bewohnerin des Hauses eine Rauchvergiftung zu. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 100.000 Euro. Er wäre wohl deutlich größer ausgefallen, wenn die Feuerwehr nicht so schnell eingegriffen hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen