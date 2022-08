Polizei stoppt rasende Werkzeugdiebe: Weitere Geschädigte werden gesucht

Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn entdecken Polizisten gestohlene Werkzeuge. Die Ermittler konnten das Diebesgut bereits einigen Taten zuordnen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am 18. August in Weißenhorn ein Auto angehalten, in dem sich Diebesgut befand. Die Kriminalpolizei hat neue Erkenntnisse zu dem Fall und wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Denn die Diebe waren an mehreren Orten aktiv.

Wie berichtet, war den Polizisten in Weißenhorn ein grauer fünftüriger PKW der Marke Mitsubishi mit Rother Kennzeichen (RH) aufgefallen, das innerorts mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges fanden sich mehrere gebrauchte Handwerkermaschinen im Kofferraum, welche sich schließlich allesamt als Diebesgut entpuppten. Das Werkzeug war unter anderem von den Herstellern Hilti, Makita und Bosch.

Die mutmaßlichen Diebe sitzen in Untersuchungshaft

Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 28, 36 und 37 Jahren sind dringend verdächtig, die Geräte und entsprechendes Zubehör im Zeitraum von 16. August bis 18. August aus geparkten Handwerkerfahrzeugen oder von verschiedenen Baustellen entwendet zu haben. Gegen alle drei Personen wurde Haftbefehl erlassen und die Männer sitzen mittlerweile in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein.

Dieses Foto zeigt Teile der sichergestellten Werkzeuge. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen im Verfahren aufgenommen. Teile des sichergestellten Diebesgutes ordneten die Ermittler bislang Taten in Weilheim an der Teck in Baden-Württemberg, in Pfaffenhausen und Bad Wörishofen im Unterallgäu, in Balzhausen, Deisenhausen und Burgau (Kreis Günzburg) sowie in Dillingen zu.

Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Taten bislang unentdeckt blieben, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kripo möchte wissen:

Wem oder wo waren die drei Männer sowie deren Fahrzeug möglicherweise ebenfalls aufgefallen?

möglicherweise ebenfalls aufgefallen? Lassen sich diverse Werkzeug und Zubehörteile noch weiteren Taten zuordnen

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

Erster Tatverdächtiger: etwa 1,80 Meter groß, athletisch, Rahmenbart, braun-graue, kurze Haare, weißes T-Shirt, graue Jogginghose

Zweiter Tatverdächtiger: etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 100 kg schwer, korpulent, Drei-Tage-Bart, braune, kurze Haare, rotes T-Shirt, kurze schwarze Hose

Dritter Tatverdächtiger: etwa 1,75 Meter groß, schlank, Rahmenbart, schwarze Haare, gelbes Sweatshirt, schwarze Hose

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331 /100-0 entgegen. (AZ)