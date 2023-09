Weißenhorn

vor 16 Min.

Polizeifusion: Weißenhorner Bürgermeister war schon früher informiert

Plus Das Polizeipräsidium in Kempten widerspricht der Aussage, dass Wolfgang Fendt aus der Presse von den Umstrukturierungsplänen im Kreis Neu-Ulm erfahren hat.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat am Donnerstagnachmittag eine Stellungnahme zu den Umstrukturierungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Weißenhorn veröffentlicht. Darin widerspricht das Präsidium der Darstellung in einem Bericht unserer Redaktion, wonach der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt erst aus einem Zeitungsartikel von den Umstrukturierungsplänen der Polizei erfahren habe.

Auch in einem offenen Brief an den Innenminister Joachim Herrmann ( CSU), den Fendt aufgesetzt und den alle Stadträtinnen und Stadträte bis auf die von CSU und FDP am Montagabend unterschrieben haben, heißt es: "Zu unserer Überraschung mussten wir aus der Presse erfahren, dass Sie beabsichtigen, die Polizeiinspektion Weißenhorn und die Polizeiinspektion Illertissen zu fusionieren." In dem Brief äußern Fendt sowie die Unterzeichnenden Kritik an den Plänen. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wegfall der Polizeiinspektion Weißenhorn negativ auf die Sicherheitslage in der Fuggerstadt und in den umliegenden Orten auswirken wird. Diese Bedenken haben auch die Mitglieder der CSU-Fraktion und FDP-Stadtrat Andreas Ritter. Sie hielten es aber für sinnvoller, erst das Gespräch mit der Polizei zu suchen, bevor die Stadtverwaltung den offenen Brief nach München schickt. Fendt bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion, dass das Schreiben bereits rausgegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen