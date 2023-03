Polizeistreife nimmt Wellensittich in Weißenhorn in Obhut

In Weißenhorn findet eine Person einen gelben Wellensittich, der auf der Straße sitzt. Der Eigentümer kann sich jetzt beim Tierheim melden.

In Weißenhorn hat die Polizei einen ungewöhnlichen Fund in ihre Obhut genommen. Ein gelber Wellensittich saß am Sonntagabend in der Kastellstraße in Weißenhorn, ohne dass er einem Eigentümer zugeordnet werden kann.

Wie die Polizei mitteilt, nahm die verständigte Streife den Vogel mit. Am Montag übergaben die Beamten den Wellensittich dem Kreistierheim in Weißenhorn. Dort kann sich die Besitzerin oder der Besitzer nun unter der Rufnummer 07309/425282 melden. (AZ)