Polizisten stellen zwei gestohlene Fahrräder in Weißenhorn sicher

Nach einem Fahrraddiebstahl in Weißenhorn macht eine aufmerksame Zeugin die Polizei auf zwei tatverdächtige Jugendliche aufmerksam.

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Weißenhorn ausfindig gemacht. Zuvor waren die Beamten darüber informiert worden, dass zwei zunächst unbekannte Täter ein Fahrrad entwendet hatten, das vor der Realschule abgestellt war. Nach Angaben der Polizei konnte eine Streifenbesatzung die beiden Tatverdächtigen aufgrund der Beobachtungen einer aufmerksamen Zeugin am Bahnhof Weißenhorn antreffen. Die Jugendlichen hatten das gestohlene Fahrrad bei sich, die Beamten stellten es sicher.

Wer vermisst ein Damenfahrrad in Weißenhorn?

Die beiden Jugendlichen hatten allerdings noch ein weiteres Fahrrad bei sich. Laut Polizeibericht gehörte auch dieses Damenrad den Jugendlichen nicht. Die Beamten stellten es ebenfalls sicher. Es besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen dieses Fahrrad ebenfalls gestohlen haben. Dazu sind weitere Ermittlungen erforderlich, auch bezüglich des Eigentümers oder der Eigentümerin. Die Polizei bittet darum, dass sich der Eigentümer oder die Eigentümerin des Damenrades unter der Telefonnummer 07309/96550 mit der Dienststelle in Verbindung setzt. (AZ)