Radfahrer ohne Hose belästigt junge Frauen in Weißenhorn

Auf dem Parkplatz vor der Fuggerhalle war am späten Montagabend ein Radfahrer unterwegs, der keine Hose trug.

Ein Mann mit entblößtem Unterleib spricht auf dem Parkplatz an der Fuggerhalle in Weißenhorn zwei junge Frauen an. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.

Ein Mann mit entblößtem Unterleib hat am späten Montagabend zwei Frauen in Weißenhorn angesprochen. Die örtliche Polizeiinspektion ermittelt und bittet nach dem Vorfall um Hinweise. Der Mann hatte laut Polizeibericht schulterlanges Haar und trug eine Brille Dem Polizeibericht zufolge trafen die zwei jungen Frau gegen 23.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Fuggerhalle auf den Radfahrer. Der Mann trug lediglich ein weißes T-Shirt und fragte die beiden Frauen, wie sie das denn fänden. Anschließend fuhr er wieder mit seinem Fahrrad davon. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizeibericht um einen Mann mittleren Alters, circa 50 bis 60 Jahre. Er hatte graues/helles, gewelltes, schulterlanges Haar und trug eine Brille. Unterwegs war er mit einem schwarzen Mountainbike mit einem Einkaufskorb auf dem Gepäckträger. Personen, die Angaben zu dem gesuchten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

