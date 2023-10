Radfahrer stürzt nach Überholmanöver von Auto

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Weißenhorn. Ein Autofahrer hielt nach einem Unfall nicht an.

Nach einem Überholmanöver eines Autos ist in Weißenhorn ein Fahrradfahrer gestürzt. Der Mann wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand ein Schaden. Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Am Dienstag gegen 7.15 Uhr fuhr der Radler auf der Memminger Straße in Richtung Stadtmitte. Vor der Einfahrt in den Kreuzungsbereich von Memminger Straße, Bleichstraße und Roggenburger Straße ordnete er sich zur Straßenmitte hin ein, um geradeaus weiter der Memminger Straße zu folgen. Dann wurde er von einem Auto überholt.

Der Radfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam zu Fall. Der Fahrer des Autos entfernte sich ohne anzuhalten über die Roggenburger Straße von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 08221/9655-0, zu melden. (AZ)