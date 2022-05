Radfahrer wird in Weißenhorn von Auto erfasst und am Kopf verletzt

Ein Autofahrer übersieht bei der Ausfahrt aus einem Tankstellengelände in Weißenhorn einen querenden Radfahrer. Es kommt zu einer folgenschweren Kollision.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Weißenhorn ereignet. Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst, stürzte und wurde schwer verletzt.

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Ein 19 Jahre alter Autofahrer wollte aus dem Gelände einer Tankstelle auf die Straße einbiegen und übersah dabei einen E-Bike-Fahrer, der auf dem Radweg kreuzte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Sachschaden, der bei der Kollision entstanden ist, beziffert die Polizei auf insgesamt knapp 4000 Euro. (AZ)