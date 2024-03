Radfahrerin weicht Autotür aus und stürzt

Ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich in Weißenhorn ereignet.

In Weißenhorn hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 17 Uhr war laut Polizeibericht eine 66-jährige Frau auf ihrem Elektrofahrrad in der Schulstraße unterwegs, und zwar in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Autofahrer in der Schulstraße ebenfalls nach Norden und parkte dann rechts. Als er seine Autotür öffnete, musste die Frau auf dem Fahrrad schnell ausweichen und kam dabei zu Fall. Sie wurde nur leicht verletzt, musste aber trotzdem zur Behandlung zum Arzt. Die Polizei sucht jetzt nach Menschen, die den Vorfall gesehen haben, und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07309/96550 an. (AZ)