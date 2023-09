Radfahrerin wird bei Unfall in Weißenhorn verletzt

Auf der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn stößt eine Radfahrerin mit einem Auto zusammen. Die Frau muss danach in einer Klinik medizinisch versorgt werden.

Leichte Verletzungen hat am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem Auto in Weißenhorn erlitten. Dem Polizeibericht zufolge fuhr Frau von einem kombinierten Geh- und Radweg auf die Fahrbahn der Herzog-Georg-Straße, ohne dabei auf ein herannahendes Auto zu achten. Das Auto stieß mit der Radlerin zusammen. Die Frau kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ungefähr 1100 Euro. (AZ)