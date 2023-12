Radmuttern gelöst: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Das hätte böse enden können: Jemand hat sich in Weißenhorn am Rad eines Tanklasters zu schaffen gemacht.

Jemand hat in Weißenhorn an einem Tanklaster Radmuttern gelöst. Nun sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug stand laut Polizeibericht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach einigen Kilometern Fahrt begann das Lenkrad zu vibrieren. Nachdem der Fahrer angehalten hatte, stellte er fest, dass an einem Rad die Schrauben locker waren. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es geht um den Verdacht einer Straftat, einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)