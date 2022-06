Weißenhorn

vor 18 Min.

Rapper Sido feiert im Weißenhorner Stadtpark ein Familienfest

Lokal Vom Rüpelrapper mit Maske ist längst keine Spur mehr. Seine Vergangenheit hat Sido nicht vergessen. Doch in Weißenhorn hat er andere Botschaften im Gepäck.

Von Ralph Manhalter

Eingefleischte Fans gleichen sich bei Konzerten optisch gerne ihrem Idol an. Dieses Szenario lässt sich bei den Kastelruther Spatzen, Max Raabe oder den Stones ebenso beobachten wie bei Rappern. So dominiert bei Sido am Samstag die Bärte-Fraktion, zumal die 20- bis 30-Jährigen geschätzt sowieso in der Überzahl vertreten sind. Das Open-Air im Weißenhorner Stadtpark gerät zu einem vergnüglichen Familienfest.

