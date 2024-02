Weißenhorn

Realschule Weißenhorn: Neuer Radparkplatz noch nicht unter Dach und Fach

Die vom Landkreis geplante neue Fahrradabstellanlage an der Realschule in Weißenhorn soll Platz für insgesamt 240 Räder bieten und eine Dachbegrünung erhalten.

Plus Weil die Stadt Weißenhorn einen Zuschuss für eine neue Fahrradabstellanlage an der Realschule verweigert, befassen sich Kreisräte erneut mit dem Projekt.

Der Widerspruch aus Weißenhorn bleibt nicht ungehört. In seiner Sitzung im Januar hatte sich der Stadtrat wie berichtet gegen einen Zuschuss für ein Bauprojekt des Landkreises Neu-Ulm an der Realschule in Weißenhorn ausgesprochen. Deshalb steht die geplante neue Fahrradabstellanlage jetzt auf der Kippe: "Über die Umsetzung des geplanten Bauprojekts an der Realschule Weißenhorn ohne die finanzielle Beteiligung der Stadt Weißenhorn muss nun der zuständige Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport des Neu-Ulmer Kreistags erneut beraten", antwortet die Kreisbehörde auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das Gremium tagt das nächste Mal am 27. Februar. An diesem Tag kommt das Thema auch auf die Tagesordnung. Vor allem aus der Fuggerstadt gibt es Kritik an dem Bauprojekt: Denn einen überdachten Bereich zum Abstellen von Fahrrädern neben dem Pausenhof gibt es bereits. Auf eine Sanierung der Fläche und Maßnahmen gegen die enorme Hitzeentwicklung vor allem im Sommer muss die Schulgemeinschaft jedoch schon lange warten.

