Weißenhorn

13:12 Uhr

Realschule Weißenhorn: Stadt verweigert Zuschuss für neue Fahrradplätze

Bis auf die SPD kann keine Fraktion im Stadtrat nachvollziehen, warum der bestehende Fahrradparkplatz an der Weißenhorner Realschule durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Plus Die Mehrheit im Weißenhorner Stadtrat hält eine abgespeckte Umbauvariante an der Realschule für sinnlos. Die Kommune will dafür auch nichts zahlen.

Die Stadt Weißenhorn will kein Bauvorhaben mitfinanzieren, das ihrer Ansicht nach keinen Mehrwert bietet. Dementsprechend hat der Stadtrat am Montagabend einen Beschluss aufgehoben, der fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor schon mit einigen Gegenstimmen getroffen worden war. Weil sich die Ausgangssituation geändert hat, wird die Stadt dem Landkreis Neu-Ulm keinen Zuschuss für die Umgestaltung des Pausenhofs der städtischen Realschule gewähren. Nur die SPD-Fraktion war anderer Meinung und hätte dem Landkreis gerne ein anderes Signal gegeben.

Bereits seit vielen Jahren wird darüber gesprochen, den Pausenhof der Realschule zu sanieren und attraktiver zu gestalten. Doch das kostet viel Geld. Der Landkreis will dafür aber keine Millionensumme ausgeben und hat das Projekt deshalb deutlich zusammengestrichen. Im Herbst 2023 hat der zuständige Bildungsausschuss des Landkreises das Vorhaben schließlich auf Eis gelegt: Das Pausenhofprojekt hat erst mal Pause. Gebaut werden soll zunächst nur eine neue Fahrradabstellanlage für rund 700.000 Euro. In der Fuggerstadt halten einige Menschen das für einen schlechten Witz.

