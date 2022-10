Weißenhorn

18:00 Uhr

Realschule Weißenhorn will nicht noch mehr Lehrkräfte verlieren

Plus Weil die Realschule Weißenhorn keine ausgebildeten Gymnasiallehrer verbeamten darf, sind drei Pädagogen gegangen. Das wirkt sich auf den Unterricht aus.

Von Jens Noll

Mit einem Mangel an Lehrerinnen und Lehrern haben momentan Schulen im ganzen Freistaat zu kämpfen. "Die Zeiten sind vorbei, in denen wir auf eine Stelle fünf Bewerber hatten", sagt Christa Megow, die Leiterin der städtischen Realschule Weißenhorn. Ihre Einrichtung leidet momentan an einem speziellen Problem, das eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Zuletzt haben sich drei Lehrerinnen und Lehrer von der Schule verabschiedet, obwohl sie in Weißenhorn verwurzelt sind und gar nicht weg wollten.

