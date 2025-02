Reichenbacher Straße am Samstag gesperrt

Wegen Baumpflegearbeiten muss die NU 17, Reichenbacher Straße auf Höhe des Waldfriedhofs in Weißenhorn, im Februar gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Die Sperrung erfolgt am Samstag, 8. Februar, zwischen 8.30 und 15.30 Uhr. Sollten aufgrund des die Baumpflegearbeiten an dem Tag nicht möglich sein, wird die Sperrung auf Samstag, 15. Februar verlegt, ebenfalls in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr. Die Umleitung erfolgt über den Parkplatz Waldfriedhof. (AZ)

