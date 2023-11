Renitenter Patient im Krankenhaus: Ärztin ruft Polizei

Ein 35-Jähriger verhält sich bei Untersuchungen in der Stiftungsklinik Weißenhorn aggressiv. Als Polizisten eintreffen, versucht er, auf diese einzuschlagen.

Die Polizei ist in der Nacht auf Sonntag wegen eines betrunkenen Patienten in der Stiftungsklinik in Weißenhorn im Einsatz gewesen. Dem Polizeibericht zufolge hatte sich der Mann während der Durchführung medizinischer Untersuchungen derart aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal verhalten, dass die diensthabende Ärztin die Polizei verständigte.

Der Betrunkene wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen

Als die Beamten im Behandlungszimmer eintrafen, wurden sie sogleich von dem Patienten körperlich und verbal angegangen. Mehrmals versuchte der 35-Jährige Mann, mit den Fäusten auf die Polizisten einzuschlagen. "Schlussendlich wurde der stark alkoholisierte Mann nach Bestätigung der Haftfähigkeit in Sicherheitsgewahrsam genommen", teilt die Polizei mit. Bei dem Einsatz wurden demnach keine Polizeikräfte verletzt. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung sowie wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. (AZ)