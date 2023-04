Weißenhorn

09:00 Uhr

Retten, löschen, bergen, schützen: So lief 2022 für die Feuerwehr Weißenhorn

Plus Die Aktiven in Weißenhorn hatten ein großes Arbeitspensum zu stemmen. Bürgermeister Fendt bringt zur Jahresversammlung gute Nachrichten in Sachen Neubau mit.

Von Herbert Hertramph

Das Interesse an der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenhorn war groß: Rund 100 Personen nahmen am Freitag an der Veranstaltung in der Fuggerhalle teil. Sie erhielten von Kommandant Matthias Thuro, dem Vorsitzenden Uwe Kunze und anderen einen umfassenden Bericht über Ereignisse des vergangenen Jahres und aktuelle Entwicklungen. Die ganze Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten einer Feuerwehr war in den vergangenen Monaten von den Freiwilligen abzudecken: ein brennender Bunker beim Müllkraftwerk, Autounfall samt Flucht und Personensuche, Beseitigung gefährlicher Chemikalien, Gewässerverunreinigung durch einen Ölfilm auf der Roth, in Brand geratene Asphalt- und Ballenpressen, Löschen eines Dachstuhlbrands. Dazu die Auswirkungen des heißen Sommers: Mehrere Feldbrände mussten bekämpft werden. Dabei zahlte sich die gute Zusammenarbeit mit benachbarten Wehren im Umkreis aus. Feuerwehr Weißenhorn hat ein beachtliches Pensum bewältigt Daher sei es ein beachtliches Pensum gewesen, das im Jahresverlauf zu bewältigen war. Positiv wurde die Unterstützung durch Bürgermeister Wolfgang Fendt, der "oberste Dienstherr" der Freiwilligen Feuerwehr, und des Stadtrats vermerkt. So konnte eine Reihe von Neuanschaffungen oder Modernisierungen getätigt werden, die künftig auch anderen Bereichen zugutekommen könnten - etwa die Stromgeneratoren für Notfälle oder die "Leuchttürme", die Anlaufstellen für die Bevölkerung signalisieren und auch im kommunalen Katastrophenschutz einsetzbar sind. Allerdings gab es auch manche Sorgenfalte bei den Schilderungen. Schutzkleidung, die durch Chemikalien verunreinigt wurde oder Masken für den Atemschutz bedürften eines besonderen Reinigungsgeräts. Eine entsprechende "Waschmaschine" schlage allerdings mit rund 25.000 Euro zu Buche. Die Mitglieder seien sogar bereit, die Umbauarbeiten für den notwendigen Stellraum gemeinsam mit dem Bauamt selbst zu stemmen. Den umfangreichen Herausforderungen bei ihren Einsätzen begegneten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durch den Besuch zahlreicher Fort- und Weiterbildungen - vor allem aber durch persönlichen Einsatz. Die Anzahl der geleisteten Stunden habe sich im Jahresverlauf auf 13.665 Stunden summiert. Und auch die Anzahl der Frauen unter den 87 Aktiven konnte sich etwas erhöhen auf acht Personen. Weißenhorn hat jetzt auch eine Kinderfeuerwehr Die Gründung der neuen Kinderfeuerwehr bildete einen besonderen Höhepunkt im vergangenen Jahr: Inzwischen seien es 33 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die von vier Betreuern angeleitet werden. Die stattliche Gesamtzahl von 237 Mitgliedern sei daher auch den "Weißenhorner Feuerdrachen" und der Jugendfeuerwehr zu verdanken. Dass dem Verein über viele Jahre die Treue gehalten wird, zeigte die stattliche Anzahl von Urkunden und Ehrungen, die Matthias Thuro und Uwe Kunze vornehmen konnten. Der älteste Jubilar mit 65 Jahren Zugehörigkeit war Hermann Kräß, der bereits 1957 zur Feuerwehr kam. Hermann Kräß (Mitte) nimmt die Urkunde für 65 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr Weißenhorn von Matthias Thuro (links) und Uwe Kunze entgegen. Foto: Herbert Hertramph Mit einer Laudatio wurde Karl-Walter Simmendinger verabschiedet, der über viele Jahre für die Feuerwehr prägend war, aber das Amt des Kassierers aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ausüben könne. Simmendinger war 1971 mit 17 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn eingetreten. Seine aktive Laufbahn endete 2017 nach 45 Jahren. Aber "KW", wie er respektvoll von seinen Gefährten tituliert wird, übte weiterhin das Amt des Kassierers aus, das er bereits seit 1988 innehatte. Zuletzt war er auch an der Organisation für Seniorenangebote beteiligt. Doch im vergangenen Jahr musste er dem Vorstand mitteilen, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Kassierers nicht weiter ausüben könne. Auch bei seiner Verabschiedung und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bei der Jahreshauptversammlung konnte Simmendinger wegen eines Krankenhausaufenthalts nicht anwesend sein. Sein Sohn Stefan wird das Amt fortführen. 2024 könnte es mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Weißenhorn losgehen Kommandant Thuro wurde angesichts des Engagements der Mitglieder zu einem Vergleich mit der Schifffahrt inspiriert: "Ich bin Kapitän auf einem großen Schiff, das aber nur durch die Unterstützung vom ersten Offizier bis zum letzten Maschinisten fahrtüchtig ist." Bürgermeister Fendt stehe für den Reeder in diesem Bild. Und der Reeder wartete in seinem Grußwort mit einer besonderen Zusicherung auf: Voraussichtlich im Sommer werde man die Ausschreibungen für das neue Feuerwehrhaus auf den Weg bringen können, sodass im Frühjahr 2024 mit dem ersten Spatenstich zu rechnen sei.

