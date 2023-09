Weißenhorn

vor 50 Min.

Risse an Stützen: Kleinschwimmhalle bleibt vorerst geschlossen

Plus Im Untergeschoss der Schwimmhalle der Grundschule Süd in Weißenhorn sind Schäden entdeckt worden. In dieser Saison ist wohl kein Badebetrieb möglich.

Von Jens Noll

Die Freibadsaison ist beendet, eigentlich sollte demnächst wieder die Kleinschwimmhalle in Weißenhorn für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. Doch bis auf Weiteres kann dort nicht geschwommen werden, es können auch keine Kurse stattfinden. Wie Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend in der Stadtratssitzung bekannt gab, sind Schäden im Gebäude entdeckt worden. Ein Schwimmbetrieb werde heuer nicht mehr möglich sein, sagte Fendt und sprach von einer "Katastrophe".

Seinen Ausführungen zufolge sind im Zuge des Bauunterhalts in der Kleinschwimmhalle Risse an den Stützen im Untergeschoss auffällig geworden. Um die Standsicherheit beurteilen zu können, hat die Stadt einen Gutachter hinzugezogen. "Das erstellte Gutachten fordert zur Gewährleistung der Standsicherheit eine Sicherung der Stützen im Untergeschoss", heißt es in der schriftlichen Bekanntgabe, aus der Fendt zitierte. Die Sicherung sei zwischenzeitlich erfolgt.

