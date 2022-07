Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen das Zweirad übersehen. Der 54 Jahre alte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall in Weißenhorn ist am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 42-Jährige mit ihrem Auto auf der Kaiser-Karl-Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die St.-Johannis-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Rollerfahrer und stieß frontal mit diesem zusammen.

Der 54-jährige Rollerfahrer erlitt dabei mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro, berichtet die Polizei. (AZ)