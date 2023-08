Rollerfahrer wird in Weißenhorn von Auto erfasst und verletzt

Eine Autofahrerin missachtet in Weißenhorn die Vorfahrt eines Rollerfahrers. Der Mann wird bei der Kollision verletzt und muss in die Klinik gebracht werden.

Ein Rollerfahrer ist am Sonntagmittag nach einem Unfall in Weißenhorn mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 38-Jährige wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt.

Die Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen die Schulstraße in Weißenhorn überqueren

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Eine 45 Jahre alte Frau wollte am Sonntag gegen 12 Uhr mit ihrem Auto in Weißenhorn von der Memminger Straße kommend die Schulstraße überqueren, um in die Diepold-Schwarz-Straße zu gelangen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Rollerfahrers, der auf der Schulstraße stadteinwärts fuhr. Den Sachschaden, der bei dem Zusammenstoß entstand, gibt die Polizei mit etwa 8000 Euro an. (AZ)