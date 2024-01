Weißenhorn

12:15 Uhr

"Sackgasse": Bauern demonstrieren mit Schlepper-Formation am V-Markt-Kreisel

Plus Die Aktion in Weißenhorn fällt auf, die Botschaft ist aber nur aus der Luft zu sehen. Am Sonntag suchen Landwirte in drei Orten Gespräche mit der Bevölkerung.

Von Sebastian Mayr

Am Samstag haben sich 102 Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Schleppern neben dem V-Mark-Kreisel Weißenhorn getroffen, um ein Zeichen nach Berlin zu senden. Die Schlepper bildeten eine Formation, die einem Sackgassen-Zeichen nachempfunden war und auf die aus der Sicht der Bauern fehlgeleitete Politik der Bundesregierung aufmerksam machen sollte. Es ist nicht die einzige Aktion am Wochenende.

Die zahlreichen Fahrzeuge waren für alle, die am Samstag etwa für den Wocheneinkauf unterwegs waren, gut zu erkennen. Das Sackgassen-Zeichen war aber nur von der Luft aus erkennbar. Die Idee stammt aus dem Kreisgremium der Bewegung Land schafft Verbindung (LSV), wie Landwirt Oliver Janik aus Weißenhorn berichtet. Man habe verdeutlichen wollen, dass es so nicht weitergehen könne. "Viele fanden das gut und haben sich angeschlossen", sagt er. Die gesamte Aktion sei friedlich verlaufen und auch mit der Polizei abgestimmt gewesen.

