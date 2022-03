Säure läuft aus Kanister: Einsatz auf Firmengelände in Weißenhorn

Ein Gabelstapler beschädigt beim Verladen in Weißenhorn einen Kanister mit Salpetersäure. Mehrere Mitarbeiter haben später körperliche Beschwerden.

Auf dem Gelände eines Versanddienstleisters in Weißenhorn hat sich am Dienstagmorgen ein Arbeitsunfall ereignet. Aus einem Kanister lief Salpetersäure aus, mehrere Beschäftigte des Unternehmens klagten später über ein Brennen in den Augen.

Gegen 4 Uhr in der Früh wurde nach Angaben der Polizei an der Laderampe des Unternehmens eine Einwegpalette mit vier 20-Liter-Kanistern Salpetersäure angeliefert. Zur Vorbereitung des weiteren Versands versetzte ein Mitarbeiter die Palette mithilfe eines Gabelstaplers. Dabei beschädigte das Fahrzeug einen der Kanister, wodurch Säure auslief.

Arbeitsunfall in Weißenhorn: Feuerwehr und Gefahrguttrupp rücken aus

Wie die Polizei weiter mitteilt, klagten gegen 8 Uhr mehrere Mitarbeiter des Unternehmens über Augenbrennen. Daraufhin wurden die Feuerwehr Weißenhorn und der Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West verständigt. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall schwerer verletzt. Die Feuerwehr kümmerte sich um eine sichere Bergung des beschädigten Säurekanisters. Die Beamten des Gefahrguttrupps haben die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. (AZ)