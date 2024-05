Sattelzug stößt beim Rangieren mit Auto zusammen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Weißenhorn verursacht der Fahrer eines Lastwagens bei einem Rangiermanöver einen hohen Sachschaden.

Auf etwa 7000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der am Dienstagmittag bei einem Unfall in Weißenhorn entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, rangierte der Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Lastwagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Reichenbacher Straße. Bei diesem Manöver fuhr der Sattelzug gegen ein geparktes Auto. (AZ)