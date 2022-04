Schnapsbrenner Georg Birkle braut jetzt auch Bier in Weißenhorn

Zum Tag des deutschen Bieres kann Georg Birkle aus Weißenhorn mit dem selbst gebrauten "Hopfentropfen" anstoßen. Es ist das neueste Projekt des Tüftlers.

Den eigenen Gerstensaft herzustellen liegt nicht nur am Tag des deutschen Bieres im Trend. Dieser wird traditionell am 23. April gefeiert, denn am 23. April 1516 wurde in Ingolstadt das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Seitdem gehört in deutsches Bier nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Der Weißenhorner Georg Birkle ist Bastler, Tüftler und Handwerker aus Leidenschaft. Der bekannte Schnapsbrenner und Inhaber von "Birkle's Tröpfle" zählt mittlerweile auch zum Kreis der Personen, die selbst Bier braunen.

Birkle will Bierkennern ein regionales Schmankerl aus Weißenhorn anbieten

Seit einigen Wochen produziert er im heimischen Braukessel den "Hopfentropfen". Eine Kampfansage an die großen Brauereien soll sein Projekt jedoch nicht sein. Vielmehr will Birkle mit seiner regionalen Produktion im kleinsten Rahmen Bierkennern ein besonderes Schmankerl bieten. (anbr)

