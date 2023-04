Schützenkapelle Wallenhausen ernennt Guido Roelofs zum Ehrendirigenten

Ohne Gastkapelle richtet die Schützenkapelle Wallenhausen ihr Osterkonzert aus. Im Mittelpunkt steht diesmal der Mann, der seit 33 Jahren den Takt vorgibt.

Es ist guter Brauch, dass die Schützenkapelle Wallenhausen ihr Osterkonzert gemeinsam mit einer Gastkapelle gestaltet. Doch heuer widmete sich der Verein voll und ganz seinem Dirigenten Guido Roelofs. Seit 33 Jahren steht er an der Spitze der Musikerschar, weshalb diese das ausverkaufte Konzert in Weißenhorn heuer ohne Unterstützung von auswärts bestritt. "Nur mit ihm haben wir dieses hohe Niveau erreichen können, um heute so ein großartiges Konzertprogramm zu meistern", lobte der Vorsitzende der Kapelle, Franz Josef Niebling, und ernannte Roelofs zum Ehrendirigenten.

Auch Wolfgang Unseld, der für den Allgäu-Schwäbischen Musikbund zu Gast war, hob die Leistungen und die Ideen Roelofs hervor. "Seiner Ideenwerkstatt sind die Rathauskonzerte und die beiden Jugendkapellen WABBS (Wallenhausen, Attenhofen, Biberachzell, Bubenhausen, Stadtkapelle Weißenhorn) entsprungen." Roelofs führte selbst durch das Programm und unterstrich mit vielen unterhaltsamen Anekdoten der vergangenen Jahre, wie wichtig für ihn vor allem die Freundschaft unter den Kapellen ist.

Zum Abschluss des Abends gab es eine besondere Überraschung

Die Schützenkapelle Wallenhausen unterhielt das Publikum am Ostersonntag mit einem Konzert, das eine breite Palette an musikalischen Stilen und Emotionen bereithielt. Von der rhythmischen Komposition "Oregon" des niederländischen Komponisten Jacob de Haan bis hin zu den dramatischen Melodien von "Tanz der Vampire" zeigte das Orchester bereits im ersten Teil des Programms seine Vielseitigkeit und sein Talent. Mit der Musik des amerikanischen Komponisten Jim Steinman, die für das gleichnamige Musical geschrieben wurde, brachte die Kapelle das Publikum zum Toben.

Franz Josef Niebling (rechts), der Vorsitzende der Schützenkapelle Wallenhausen, zeichnete Dirigent Guido Roelofs (links daneben) für sein Wirken und sein Engagement aus. Foto: Christian Simmnacher

Der zweite Teil des Konzertes stand im Zeichen von bekannten Melodien aus den 80er-Jahren. Besonders herausragend war die Darbietung des Stücks "You Raise Me Up", bei dem die Sängerin Nina Hirschler das Publikum mit ihrer eindrucksvollen Stimme begeisterte. Auch bei "Ich gehöre nur mir" konnte sie ihr Können unter Beweis stellen und erntete dafür tosenden Applaus.

Zum krönenden Abschluss des Abends gab es noch eine besondere Überraschung: Die Schützenkapelle spielte eine Hommage an den verstorbenen Sänger Udo Jürgens und präsentierte einige seiner größten Hits in einer mitreißenden Liveperformance. Die Zuhörerinnen und Zuhörer bedankten sich mit stehenden Ovationen und würdigten damit auch das große Engagement von Guido Roelofs. (AZ)