vor 33 Min.

"Schwaben weissblau": Faschingspremiere für Kathi Wolf

Hündchen Goja begleitete Kathi Wolf auch zur Aufzeichnung der Faschingssendung "Schwaben weissblau" in Memmingen.

Plus Die Weißenhorner Kabarettistin Kathi Wolf stand zwar schon oft vor der Kamera. Warum sie vor den Dreharbeiten zur BR-Faschingsshow trotzdem nervös war.

Von Franziska Wolfinger

Eigentlich ist die Kabarettistin Kathi Wolf gerade schon gut beschäftigt. Mit ihrem satirischen Jahresrückblick tourt sie durch ganz Deutschland. Die Gelegenheit, den bayerischen Fasching mit einem Auftritt bei der BR-Sendung "Schwaben weissblau - Hurra und Helau" zu zelebrieren, lässt sie sich aber nicht entgehen. Denn als Weißenhornerin steckt ihr der Fasching im Blut. Die Dreharbeiten im Memmingen waren auch für die kameraerfahrene Comedienne ein spannendes Erlebnis.

"Schwaben weissblau" ist für Wolf nämlich erst die zweite Faschingssendung überhaupt, an der sie beteiligt ist. Und auch die erste liegt nicht lang zurück: Die wurde vergangene Woche in Frankfurt aufgezeichnet. Ob ihr Kabarett-Stil sich gut in den üblichen Faschingshumor einfügt? Etwas nervös und aufgeregt sei sie ob dieser Frage schon gewesen, räumt Kathi Wolf ein.

